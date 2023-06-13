«Шок спал»: подрядчик собирается сдать продолжение Приморского кольца раньше срока

Региональные власти дали промежуточный отчет о строительстве продолжения Приморского кольца от съезда на Светлогорск до Янтарного. Как уверяет заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, дорога готова уже на 10%, несмотря на проблемы с логистикой. «Новый Калининград» побывал на месте стройки и выслушал обещание подрядчиков сдать этот отрезок трассы раньше срока.

Сейчас основные работы сосредоточены у съезда на Светлогорск, где высятся горы песка и щебня, а также недалеко от поселка Шатрово: там подрядчик вырубил придорожную аллею и устроил грандиозный склад «сыпучки». Дорожники занимаются отсыпкой полотна и устройством подстилающего слоя из песка и щебеночного основания. Одновременно с этим возводят две разноуровневых развязки с путепроводами, укладывают водопропускные трубы, строят ливневую канализацию и фундаменты под шумозащитные экраны.

Александр Рольбинов объявил журналистам, что у него есть уверенность: этот отрезок магистрали будет построен с опережением. «Сейчас действительно есть некоторые логистические сложности, но с учетом того, что подрядчик готовился к этому объекту заблаговременно, мы видим сейчас на площадке большое количество инертных материалов, — заявил Рольбинов. — Можно сказать, что идут очень-очень хорошими темпами, так как за короткий промежуток времени готовность уже 10%. Это вселяет определенную уверенность в том, что дорога будет построена, может быть, даже раньше намеченного срока».

Насколько подрядчик готов ускориться, чиновник сказать затруднился и переадресовал вопрос заместителю начальника строительного управления «ВАД» по Калининградской области Евгению Гичко. «Мы и так работаем в ускоренном режиме, — ответил тот. — Есть техническая возможность — мы не ждем. Техническое движение не откроем ни в этом году и ни в следующем, скорее всего».

Гичко пояснил, что в плане археологической разведки препятствий для стройки на данный момент также нет. «Работы у нас проводили и питерские, и московские институты, — сообщил представитель подрядчика. — Проблем не было. В этом году к осени они уже завершают все работы».

Подготовка территории под строительство новой трассы в регионе началась еще в 2021 году. Кроме археологических работ тут проходило разминирование (в этом районе шли бои в феврале 1945 года) и переустройство инженерных коммуникаций.

Пресс-служба правительства области уточняет, что в ходе раскопок сотрудники Института археологии РАН «обнаружили значительное количество артефактов, которые переданы в государственные музеи».

Что касается логистики, на которую сослался Рольбинов, то по этому вопросу, как уверяет Гичко, сейчас серьезных проблем нет. «Шок спал, нашли новых поставщиков, в том числе российского производителя, — рассказал дорожник. — Сейчас на него в основном ориентированы. Металлические конструкции мы и до этого закупали у российского производителя. Трубы для ливневой канализации и прочее — все это мы закупаем теперь в России. По цене все сопоставимо. По логистике чуть дороже стало, а так цены почти те же».

По строительству отрезков Приморского кольца до Балтийска, как уверяет Рольбинов, сейчас готовится проектная документация (часть ее уже вышла с экспертизы). Не оставляют власти и идеи построить мост через залив, хоть ранее заявляли, что при «полузакрытых» границах проект теряет актуальность. «Нет, тема не заглохла, — сообщил Рольбинов. — Интересанты все те же самые. Естественно, сейчас усложнились вопросы, связанные с непосредственной реализацией этого объекта, потому что произошло по понятным причинам серьезное удорожание, и в проекте сделали корректировку. Дальше есть есть определенные процедурные вопросы, которые в Минтрансе проходят потихонечку».

Напомним, что компании «ВАД» в сентябре 2022 года достались два контракта общей стоимостью 17 млрд рублей на строительство нового участка длиной 12,4 км от подъезда к Светлогорску до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного (VII и IX очереди кольцевого маршрута). Завершить работы подрядчик планировал к 2027 году, сейчас же уточняется, что ввести первые два участка дороги планируется в ноябре 2026 года.

Новая трасса будет относиться к 1Б категории, иметь четыре полосы движения. Ширина проезжей части составит 15 метров, а разделительной полосы — 6 метров. Потоки встречного направления разделит привычное барьерное ограждение. На всем протяжении предусмотрено искусственное освещение.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, пресс-служба правительства Калининградской области