Прокуратура выявила нарушения в СИЗО-1 в Калининграде

Прокуратура выявила нарушения в СИЗО-1 в Калининграде
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Прокуратурой выявлены нарушения в СИЗО-1. Проверку в следственном изоляторе провел заместитель прокурора области Евгений Процевский, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки был осуществлен обход камер, в которых содержались арестованные, и других объектов учреждения. Особое внимание уделялось вопросам соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, соответствию условий их содержания нормам федеральных законов, а также их медицинскому и материально-бытовому обеспечению.

В результате были выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, для устранения которых последуют меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

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