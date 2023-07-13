В Минцифры решили запретить своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях

В Минцифры решили запретить своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Минцифры РФ намерено уже на следующей неделе запретить своим сотруднеикам использовать iPhone. Об этом журналистам сообщил в кулуарах Форума будущих технологий замглавы министерства Александр Шойтов, пишет ТАСС.

«Мы планируем принять такой же приказ [для подведомственных организаций]. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой — на следующей неделе», — сказал он.

Как напоминается информагентство, запрет на использование техники Apple в служебных целях уже введен для сотрудников всех организаций Ростеха, а также Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Полученная российскими спецслужбами информация «свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США». Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter