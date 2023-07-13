В Минцифры решили запретить своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях

Минцифры РФ намерено уже на следующей неделе запретить своим сотруднеикам использовать iPhone. Об этом журналистам сообщил в кулуарах Форума будущих технологий замглавы министерства Александр Шойтов, пишет ТАСС.

«Мы планируем принять такой же приказ [для подведомственных организаций]. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой — на следующей неделе», — сказал он.

Как напоминается информагентство, запрет на использование техники Apple в служебных целях уже введен для сотрудников всех организаций Ростеха, а также Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Полученная российскими спецслужбами информация «свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США». Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.