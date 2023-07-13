В выходные калининградцев ожидает тропическая жара

В Калининградской области в грядущие выходные может наступить тропическая жара. Такой прогноз в четверг, 13 июля, опубликовали эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«В субботу и воскресенье регион будет находиться в зоне выноса тропических воздушных масс — температура воздуха на высоте 1,5 км (Т850 гПа) поднимется до +17...+18°C, — отмечают администраторы сообщества. — Приземная температура воздуха в дневные часы субботы по области поднимется до +27...+30°C. Самым жарким ожидается воскресенье — дневная температура в центральной и восточной части области может подняться до отметок в +31...+33°C».

Такой сильной жары в воскресенье не стоит ожидать на побережье Балтики и в Калининграде, где температура будет чуть ниже «за счет приближения более прохладной воздушной массы на границе циклонической ложбины».

«Вместе с тем, в воскресенье в условиях наличия атмосферной неустойчивости и температурных контрастов по области также будут не исключены ливни и грозы. Температура воды в Балтийском море у побережья +20°C», — добавляют эксперты.