«Садится на попу и машет лапой»: в Калининградском зоопарке медведя Фиму мотивируют больше двигаться (видео)

Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском зоопарке медведя Фиму мотивируют больше двигаться, чтобы зверь не заплыл жиром. Об этом сообщается на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

По словам киперов, медведь Фима по деревьям не лазает. «Медведь Фима просто садится на попу и машет лапой. В ответ Фиме в рот часто летят всякие вкусные вещи», — сообщают в зоопарке.

Поэтому сотрудники зоопарка придумали способ, чтобы Фима совершал больше активных движений. Они поставили животному елку с яблоками и морковкой, до которых надо дотянуться.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter