«Садится на попу и машет лапой»: в Калининградском зоопарке медведя Фиму мотивируют больше двигаться (видео)

В Калининградском зоопарке медведя Фиму мотивируют больше двигаться, чтобы зверь не заплыл жиром. Об этом сообщается на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».



По словам киперов, медведь Фима по деревьям не лазает. «Медведь Фима просто садится на попу и машет лапой. В ответ Фиме в рот часто летят всякие вкусные вещи», — сообщают в зоопарке.

Поэтому сотрудники зоопарка придумали способ, чтобы Фима совершал больше активных движений. Они поставили животному елку с яблоками и морковкой, до которых надо дотянуться.