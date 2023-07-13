УМВД: калининградка перед увольнением из магазина побила товар, а часть забрала с собой

Калининградка перед увольнением побила часть товара, а другую часть похитила вместе с камерой наблюдения и жестким диском. О том, что на 25-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.



Отмечается, что жительница уволилась из магазина курительных принадлежностей после ссоры с начальницей, а общий ущерб потерпевшая оценила в 240 тысяч рублей.

«На прощание, уходя с работы, 25-летняя калининградка разбила часть товара, а часть забрала с собой. Подозреваемая также прихватила камеру видеонаблюдения и жесткий диск, на котором хранились видеозаписи, — сообщает пресс-служба ведомства. — В квартире злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли кальяны, жидкости для испаряющих устройств и другое похищенное имущество».

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», и женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Калининградка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.