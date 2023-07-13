УМВД: калининградка перед увольнением из магазина побила товар, а часть забрала с собой

УМВД: калининградка перед увольнением из магазина побила товар, а часть забрала с собой
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Калининградка перед увольнением побила часть товара, а другую часть похитила вместе с камерой наблюдения и жестким диском. О том, что на 25-летнюю женщину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Отмечается, что жительница уволилась из магазина курительных принадлежностей после ссоры с начальницей, а общий ущерб потерпевшая оценила в 240 тысяч рублей.

«На прощание, уходя с работы, 25-летняя калининградка разбила часть товара, а часть забрала с собой. Подозреваемая также прихватила камеру видеонаблюдения и жесткий диск, на котором хранились видеозаписи, — сообщает пресс-служба ведомства. — В квартире злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли кальяны, жидкости для испаряющих устройств и другое похищенное имущество».

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», и женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Калининградка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter