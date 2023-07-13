В правительстве пояснили, почему не назначается транспорт для посетителей «Янтарь-Холла»

В министерстве развития инфраструктуры правительства Калининградской области пояснили, почему для посетителей вечерних концертов в «Янтарь-Холле» не назначается дополнительный общественный транспорт. Соответствующий вопрос был задан несколькими калининградцами на стене официального аккаунта губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».
«Концерты в Янтарь-Холле» ежедневно, возможно [ли назначить] дополнительный автобус после 22:00, а лучше электричку?" — написала одна из жительниц.
«Уехать проблема после концерта любого, — добавила другая жительница. — Ехали в складчину на такси, в автобус не влезли».
В министерстве на это ответили, что связались с перевозчиком, который пояснил, что «наполняемость последнего рейса автобуса из Светлогорска составляет около 80%», а общественный транспорт «предназначен для перевозок пассажиров на работу, учебу и обратно».«Концертные мероприятия, это, как правило, 1,5-2 часа, с учетом, что от „Янтарь-холла“ до станции идти пешком пять минут, то можно успеть и на более ранние автобусы, которые уходят с интервалом порядка 20 минут. Более поздние рейсы вводить не планируется, — добавили в пресс-службе министерства. — Также узнали у пригородной пассажирской компании, что последняя электричка из Светлогорска по будням уходит в 21:03 неполная. В выходные и праздничные дни есть более поздние рейсы электричек, расписание здесь: kppk39.ru Дополнительные рейсы вводить не планируется».