В правительстве пояснили, почему не назначается транспорт для посетителей «Янтарь-Холла»

В министерстве развития инфраструктуры правительства Калининградской области пояснили, почему для посетителей вечерних концертов в «Янтарь-Холле» не назначается дополнительный общественный транспорт. Соответствующий вопрос был задан несколькими калининградцами на стене официального аккаунта губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».



«Концерты в Янтарь-Холле» ежедневно, возможно [ли назначить] дополнительный автобус после 22:00, а лучше электричку?" — написала одна из жительниц.

«Уехать проблема после концерта любого, — добавила другая жительница. — Ехали в складчину на такси, в автобус не влезли».

В министерстве на это ответили, что связались с перевозчиком, который пояснил, что «наполняемость последнего рейса автобуса из Светлогорска составляет около 80%», а общественный транспорт «предназначен для перевозок пассажиров на работу, учебу и обратно».