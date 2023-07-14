В Зеленоградске готовят проект каскадных водопадов

В Зеленоградске готовят проект каскадных водопадов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Зеленоградске готовят проект каскадных водопадов на искусственном пруду на ул. Тургенева. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

«Сейчас готовим проектно-сметную документацию, затем подадим её на экспертизу. После получения положительного заключения объявим конкурс по выбору подрядчика. Сроки начала работ станут известны после завершения конкурсных процедур, — рассказали представители Зеленоградского округа. — Проект благоустройства предусматривает не только водопады, но и устройство дополнительных пешеходных дорожек по периметру пруда, а также обустройство освещения. Запланировали консольную смотровую площадку в районе остановки на улице Тургенева. Пешеходные дорожки обеспечат дополнительное место для прогулок и отдыха жителей города, а также сформируют пешеходную связь от улицы Тургенева до улицы Окружной».

По задумке каскадный водопад будет располагаться на искусственной возвышенности. По краям планируется оборудовать каскадные террасы, где можно будет отдохнуть с видом на пруд. «Также предусмотрели декоративное озеленение и деревья, которые изолируют пространство от улично-дорожной сети города и создадут комфортные условия для пребывания», — отметили представители муниципалитета.

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