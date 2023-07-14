На подъезде к Светлогорску намерены временно отключить светофор

На подъезде к Светлогорску намерены временно отключить светофор
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области намерены временно отключить светофор на трассе на подъезде к Светлогорску. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ на электрических сетях во вторник, 18 июля, в период с 09:00 до 16:30 (по местному времени), будет временно прекращена работа светофора на пересечении трассы А-217 «Приморское полукольцо» и автодороги «Зори — Сальское».

«ФКУ Упрдор „Северо-Запад“ просит водителей быть внимательными при пересечении данного перекрёстка и соблюдать требования дорожных знаков. Приносим извинения за предоставленные неудобства!» — говорится в сообщении.

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