Роспотребнадзор требует запретить купаться в реке Тыльжа в Советске

В Советске в реке Тыльжа в районе городского пляжа обнаружено бактериальное загрязнение воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



По данным ведомства, превышение гигиенических нормативов по показателям: общие колиформные бактерии — 681 КОЕ/100 см3 (допустимый уровень не более 500); энтерококки — 70 КОЕ/100 см3 (допустимый уровень не более 10), что свидетельствует о фекальном загрязнении.

В администрацию Советского городского округа направлены предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. «А именно: запретить использование реки Тыльжа (городской пляж) в оздоровительных и рекреационных целях, установить аншлаги о запрете купания», — уточняется в релизе.

Ведомство рекомендовало городским властям провести осмотр прибрежной территории и акватории реки на предмет несанкционированных выпусков или иных источников загрязнения и провести мероприятия, направленные на устранение источников загрязнения.

«Управление Роспотребнадзора по Калининградской области призывает жителей региона воздержаться от купания в реке Тыльжа до нормализации качества воды», — говорится в сообщении.