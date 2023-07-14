Роспотребнадзор требует запретить купаться в реке Тыльжа в Советске

Роспотребнадзор требует запретить купаться в реке Тыльжа в Советске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске в реке Тыльжа в районе городского пляжа обнаружено бактериальное загрязнение воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, превышение гигиенических нормативов по показателям: общие колиформные бактерии — 681 КОЕ/100 см3 (допустимый уровень не более 500); энтерококки — 70 КОЕ/100 см3 (допустимый уровень не более 10), что свидетельствует о фекальном загрязнении.

В администрацию Советского городского округа направлены предложения о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. «А именно: запретить использование реки Тыльжа (городской пляж) в оздоровительных и рекреационных целях, установить аншлаги о запрете купания», — уточняется в релизе.

Ведомство рекомендовало городским властям провести осмотр прибрежной территории и акватории реки на предмет несанкционированных выпусков или иных источников загрязнения и провести мероприятия, направленные на устранение источников загрязнения.

«Управление Роспотребнадзора по Калининградской области призывает жителей региона воздержаться от купания в реке Тыльжа до нормализации качества воды», — говорится в сообщении.

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