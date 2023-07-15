В России завершился весенний призыв в армию

В России завершился весенний призыв в армию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В России завершена весенняя призывная кампания, сообщает Министерство обороны.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 года № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Большинство призывников, по данным Минобороны, были зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

«При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — считают в военном ведомстве.

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