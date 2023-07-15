Руководство «Храброво»: мы можем выйти на абсолютный рекорд по пассажиропотоку

Руководство «Храброво»: мы можем выйти на абсолютный рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт «Храброво» может поставить рекорд по пассажиропотоку в 2023 году, сообщил его директор Александр Корытный в интервью «Интерфаксу».

«За шесть месяцев этого года пассажиропоток вырос почти на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Если же сравнивать с рекордным 2021 годом, по итогам которого мы немного недобрали до 4 млн пассажиров, то этот рост составляет порядка 9-10%. Поэтому по нашему краткосрочному планированию по итогам 2023 года мы можем выйти на более чем 4 млн человек, то есть поставить абсолютный рекорд. Но как сложится ситуация осенью и в начале зимы, сегодня никто не знает», — сказал Александр Корытный.

Увеличение пассажиропотока в Калининградскую область руководство «Храброво» связывает в том числе с закрытием аэропортов на юге России. «Неработающие аэропорты Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону способствуют нашему росту. Сегодня Калининград — одно из трех топовых направлений наряду с Сочи и Минеральными Водами, куда прилетают не только на отдых, но и на многочисленные деловые мероприятия, форумы и симпозиумы. Область по итогам года ожидает порядка 2 млн туристов, за счет которых мы и растем», — считает директор «Храброво».

Региональные власти в 2023 году ожидают почти 2 млн туристов. «Понятно, много факторов может повлиять [на туристический поток], в том числе, например, погода, потому что глубина бронирования маленькая, люди сейчас практически в последний момент — за неделю, за пять дней — принимают решение о том, чтобы поехать отдохнуть. Смотрят, естественно, и погоду. Может так случиться, если с погодой будет все хорошо и самолёты будут летать как в прошлом году, что и в 2 млн пробьем отметку», — рассуждал в марте министр по культуре и туризму Андрей Ермак.


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