Аэровокзал «Храброво» хотят увеличить на 10 тыс. кв. метров

Аэровокзал «Храброво» хотят увеличить на 10 тыс. кв. метров

Аэровокзал «Храброво» хотят увеличить на 10 тыс. квадратных метров. Об это его директор Александр Корытный сообщил в интервью «Интерфаксу».

«Мы как частный инвестор задумываемся о проектировании дополнительных площадей аэровокзального комплекса. Планируем спроектировать и построить еще 10 тыс. квадратных метров новых помещений действующего аэровокзала, площадь которого сегодня составляет 40 тыс. квадратных метров. Но, конечно, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с пассажиропотоком — будем смотреть по динамике», — рассказал он.

По словам Александра Корытного, аэропорт готов обслужить 4 млн пассажиров в год. «Технически аэровокзальный комплекс готов к приему и 5 млн пассажиров, но здесь уже встает вопрос, в решении которого требуется серьезная федеральная поддержка. Речь идет о финансировании достройки магистральной рулежной дорожки (МРД), которая была обрезана в период подготовки к проведению в Калининграде футбольных матчей ЧМ-2018. Она нам будет нужна для увеличения пропускной способности аэродрома, — заявил директор „Храброво“. — Этот вопрос мы обсуждали с губернатором области Антоном Алихановым, который нас поддерживает, с федеральными ведомствами. Нам не нужно удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП), увеличение числа стоянок самолетов — инфраструктура и завтра справится. А вот увеличение МРД необходимо. После посадки самолеты сворачивают на МРД и освобождают ВПП для других воздушных судов, которые могут взлетать или садиться. Тем самым повышается интенсивность взлетно-посадочных операций».

Сейчас технические возможности «Храброво» позволяют выполнять 16 операций в час. При удлинении магистральной рулевой дорожки этот показатель должен составить 23 операции, отметил Александр Корытный.




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