Аэровокзал «Храброво» хотят увеличить на 10 тыс. кв. метров

Аэровокзал «Храброво» хотят увеличить на 10 тыс. квадратных метров. Об это его директор Александр Корытный сообщил в интервью «Интерфаксу».

«Мы как частный инвестор задумываемся о проектировании дополнительных площадей аэровокзального комплекса. Планируем спроектировать и построить еще 10 тыс. квадратных метров новых помещений действующего аэровокзала, площадь которого сегодня составляет 40 тыс. квадратных метров. Но, конечно, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с пассажиропотоком — будем смотреть по динамике», — рассказал он.

По словам Александра Корытного, аэропорт готов обслужить 4 млн пассажиров в год. «Технически аэровокзальный комплекс готов к приему и 5 млн пассажиров, но здесь уже встает вопрос, в решении которого требуется серьезная федеральная поддержка. Речь идет о финансировании достройки магистральной рулежной дорожки (МРД), которая была обрезана в период подготовки к проведению в Калининграде футбольных матчей ЧМ-2018. Она нам будет нужна для увеличения пропускной способности аэродрома, — заявил директор „Храброво“. — Этот вопрос мы обсуждали с губернатором области Антоном Алихановым, который нас поддерживает, с федеральными ведомствами. Нам не нужно удлинение взлетно-посадочной полосы (ВПП), увеличение числа стоянок самолетов — инфраструктура и завтра справится. А вот увеличение МРД необходимо. После посадки самолеты сворачивают на МРД и освобождают ВПП для других воздушных судов, которые могут взлетать или садиться. Тем самым повышается интенсивность взлетно-посадочных операций».

Сейчас технические возможности «Храброво» позволяют выполнять 16 операций в час. При удлинении магистральной рулевой дорожки этот показатель должен составить 23 операции, отметил Александр Корытный.