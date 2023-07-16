Синоптики обещают региону нежаркую неделю

В предстоящую неделю в Калининградской области, согласно прогнозам синоптиков, будет тепло, но не жарко, немного облачно и возможны кратковременные небольшие дожди.

Как сообщает Гидрометцентр России, сама высокая температура ожидается в понедельник: +28 градусов. Но уже ко вторнику она понизится до +22 и всю оставшуюся неделю будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов. Уточняется, что всю неделю будет наблюдаться переменная облачность. Дождь возможен ночью в понедельник и в пятницу.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует аналогичные температуры. При этом осадки обещает весь понедельник.