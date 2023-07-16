Кинолог рассказал, сколько слов способна запомнить собака

Кинолог рассказал, сколько слов способна запомнить собака
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Собака в состоянии запомнить в среднем до ста слов. При этом животное не воспринимает абстрактные значения слов и в каждом из произнесенных хозяином звуков видят определенные команды или указания к какому-либо действию. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов. Их „словарный запас“ пополняется в течение жизни. В среднем собака может запомнить около сотни слов. Есть, конечно, и те питомцы, которые отличаются особой сообразительностью и могут запомнить большее количество. Конечно, абстрактные значения слов для них недоступны, но они вполне различают призывы к действию и названия предметов», — сказал Голубев, уточнив, что свою кличку собака тоже воспринимает как команду: для него она звучит как просьба обратить внимание.

По словам кинолога, собаки, особенно те, которые долгое время живут рядом с хозяином, могут считывать малейшие сигналы человеческого тела: позы, жесты, интонации. Иногда хозяину даже не нужно выражать свои чувства вербально, поскольку собака может считывать их через позы или мимику.

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