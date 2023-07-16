В МЧС предупредили о жаре до 35 градусов на востоке области днем в воскресенье

Региональное управление МЧС предупреждает о жаре до 35 градусов на востоке области днем в воскресенье. Об этом говорится в СМС-расслыке ведомства.

«По восточным районам Калининградской области днем 16.07 ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 35 градусов», — отмечается в сообщении.

При этом на сайте ведомства опубликованы правила поведения при сильной жаре. Чтобы комфортно и безопасно пережить жару, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

— Одевайтесь правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из натуральных тканей и не забывайте про головной убор;

— Отдайте предпочтение более лёгкой пище;

— Снижайте физические нагрузки, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени;

— Воздержитесь от употребления алкоголя, пейте больше жидкости, например минеральную воду без газа;

— Не оставляйте в закрытых машинах детей и животных;

— Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.