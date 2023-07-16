В Твери сварили самую большую чашку кофе в России из почти 100 кг арабики

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России, использовав почти 100 килограммов арабики. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет информагентство, акция состоялась в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы. Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина.

Для заваривания такой кружки использовали почти 100 килограммов натурального кофе из зерен 100% арабики средней степени обжарки. Рекорд зафиксирован представителями «Книги рекордов России».