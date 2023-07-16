Горвласти: в Калининграде установят еще 117 скамеек и 69 урн

Горвласти: в Калининграде установят еще 117 скамеек и 69 урн
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В скором времени в Калининграде установят 117 скамеек и 69 урн. Об этом сообщила горадминистрация на своей странице «ВКонтакте».

«Заключили еще один контракт с УФСИН на изготовление и установку 117 скамеек и 69 урн в городе.
Они появятся как в тех местах, где скамейки пришли в негодность и ремонту не подлежат, так и в новых.
Предыдущий контракт на 16 скамеек и 23 урны выполнили в июне. В его рамках, впервые скамейки появились на площади Василевского и улице Транспортной. О скамейках на Транспортной особенно часто просили жители бывшего Балтийского района в социальных сетях. Новые скамейки также скоро появятся в скверах на улицах: Фестивальная аллея, Житомирская, Киевская, Фрунзе, Московский проспект, Красной, Крала Марксе и других», — уточняется в сообщении.

Также в мэрии напомнили, что в 2022 году в Калининграде установили 235 урн и 10 скамеек.

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