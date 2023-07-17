Гендиректор «Балтики» о проблемах фанатов в турсезон: «Просто безумие, самолеты забиты»

Гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о транспортной проблеме, с которой уже сейчас сталкиваются фанаты футбольного клуба и иногородние болельщики.



«Сейчас действительно в Калининград очень тяжело прилететь, — цитирует Волженкина Sports.ru. — Поскольку сейчас туристический сезон, безумное количество людей приезжают на море. Я думаю, многие клубы, которые приедут к нам летом, столкнутся с этой проблемой. Мне кажется, у нас из года в год поток только увеличивается. Такого потока, как есть сейчас, не припомню. Просто безумие какое-то, самолеты забиты. Народу очень много приезжает».

Издание также сообщает, что гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе ранее жаловался, что его клуб «до сих пор не может найти свободные гостиницы в Калининграде из-за позднего утверждения расписания игр». Волженкин в свою очередь сообщил, что «такого плана проблем у нас нет».