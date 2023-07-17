В Калининградской области за выходные побиты два суточных температурных рекорда

В Калининградской области в воскресенье, 16 июля, было зафиксировано сразу два температурных рекорда. Об этом сообщают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». По данным паблика, максимальные температурные значения за новейшую историю метеонаблюдений были зафиксированы в Калининграде и Советске.



В частности, в Советске воздух прогрелся до +33,1°C (предыдущий рекорд составлял +31,0°C в 2001 году), а в Калининграде до +33,0°C (предыдущий рекорд составлял +31,0°C в 2007 году).

Эксперты также приводят данные с метеостанций Черняховска (+33,1°C), Железнодорожного (+32,7°C), Храброво (+32°C), Пионерского (+30,4°C) и Балтийска (+27,9°C).

«Данные с метеостанции Мамоново по-прежнему запаздывают на сутки. Вероятнее всего, суточный рекорд был также побит в Черняховске (невозможно точно установить ввиду отсутствия данных по рекордам), — добавляет администрация паблика. — На ближайшей метеостанции к границам области (Кибартай) воздух прогрелся до +33,9°C (!)».