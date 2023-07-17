Гидрометцентр: у побережья Калининградской области море прогрелось сильнее, чем в Крыму

Гидрометцентр: у побережья Калининградской области море прогрелось сильнее, чем в Крыму
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Балтийское море в Калининградской области прогрелось до плюс 21-22 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Замечательная погода в Калининградской области уже несколько дней. Это способствовало тому, что сейчас вода прогрелась до плюс 21-22 градусов. Купальный сезон открыт», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни температура воздуха в Калининградской области понизится до плюс 22-23 градусов, на температуру воды в море это не повлияет.

Метеоролог отметил, что Черное море в настоящее время наиболее теплое у берегов Геленджика, температура воды составляет плюс 26 градусов. В Туапсе и Анапе вода прогрелась до плюс 25 градусов, в Сочи — до плюс 24 градуса. При этом в Крыму она сейчас составляет 18-20 градусов.

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