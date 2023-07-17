На утилизацию брошенных автомобилей в Калининграде выделяют 230 тысяч рублей

На утилизацию брошенных автомобилей в Калининграде выделяют 230 тысяч рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Власти Калининграда готовы потратить на утилизацию брошенных транспортных средств в нынешнем году 232 500 рублей. На портале госзакупок в понедельник, 17 июля, объявили электронный аукцион по выбору подрядчика для оказания соответствующих услуг.

Согласно документации к тендеру, победитель торгов должен будет утилизировать машины на основании заявок комитета муниципального контроля горадминистрации. На работу с одним транспортным средством отводится 10 дней. Дату и время погрузки и вывоза машин должны согласовывать с чиновниками.

Непосредственно утилизацией подрядчик может заниматься как самостоятельно — при наличии лицензии, так и по договору со специализированной организацией. Срок выполнения работ — с даты заключения договора до 10 декабря 2023 года. В стоимость контракта включаются в том числе расходы на перемещение брошенных автомобилей и затраты на «переработку неликвидных вторичных отходов». При этом деньги за черные и цветные металлы, выделенные из лома при утилизации, должны быть направлены в бюджет Калининграда.

Власти Калининграда объявили о том, что в городе начали отправлять на утилизацию брошенные автомобили, в конце 2021 года. В администрации действует комиссия, которая визуально определяет, можно ли отнести транспортное средство к брошенному, после чего собственнику направляется уведомление — ему предлагают самостоятельно убрать машину с того места, где ее обнаружили. Если автомобиль никто не убирает, администрация обращается в суд.

«После того как суд признает это транспортное средство брошенным, администрация обращает его в муниципальную собственность для последующей утилизации», — поясняли в мэрии. По заявлению властей, утилизированные машины должны стать сырьём для переработчиков отходов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter