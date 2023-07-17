На утилизацию брошенных автомобилей в Калининграде выделяют 230 тысяч рублей

Власти Калининграда готовы потратить на утилизацию брошенных транспортных средств в нынешнем году 232 500 рублей. На портале госзакупок в понедельник, 17 июля, объявили электронный аукцион по выбору подрядчика для оказания соответствующих услуг.



Согласно документации к тендеру, победитель торгов должен будет утилизировать машины на основании заявок комитета муниципального контроля горадминистрации. На работу с одним транспортным средством отводится 10 дней. Дату и время погрузки и вывоза машин должны согласовывать с чиновниками.

Непосредственно утилизацией подрядчик может заниматься как самостоятельно — при наличии лицензии, так и по договору со специализированной организацией. Срок выполнения работ — с даты заключения договора до 10 декабря 2023 года. В стоимость контракта включаются в том числе расходы на перемещение брошенных автомобилей и затраты на «переработку неликвидных вторичных отходов». При этом деньги за черные и цветные металлы, выделенные из лома при утилизации, должны быть направлены в бюджет Калининграда.

Власти Калининграда объявили о том, что в городе начали отправлять на утилизацию брошенные автомобили, в конце 2021 года. В администрации действует комиссия, которая визуально определяет, можно ли отнести транспортное средство к брошенному, после чего собственнику направляется уведомление — ему предлагают самостоятельно убрать машину с того места, где ее обнаружили. Если автомобиль никто не убирает, администрация обращается в суд.

«После того как суд признает это транспортное средство брошенным, администрация обращает его в муниципальную собственность для последующей утилизации», — поясняли в мэрии. По заявлению властей, утилизированные машины должны стать сырьём для переработчиков отходов.