Власти ищут проектировщика для сноса турбазы Балтфлота в Филино

Калининградский «Центр молодежи» ищет проектировщика для сноса турбазы Балтфлота в Филино. Согласно публикации, размещенной на портале Госзакупок, проектировщику планируют заплатить 985 000 рублей. В техзадании сообщается, что снести необходимо будет 23 кирпичные постройки с кадастровыми номерами 39:17:010053:91, 39:17:010053:88, 39:17:010053:78, 39:17:010053:87, 39:17:010053:93, 39:17:010053:89, 39:17:040004:27, 39:17:010053:74, 39:17:010053:85, 39:17:010053:83, 39:17:010053:75, 39:17:010053:72, 39:17:010053:82, 39:17:010053:94, 39:17:010053:90, 39:17:010053:77, 39:17:040003:7, 39:17:010053:76, 39:17:010053:117, 39:17:010053:80, 39:17:010053:73, 39:17:040004:28, 39:17:010053:81, расположенные на улице Дивной. Работы по проектированию необходимо провести в течение 45 дней с момента заключения договора.



Напомним, что ранее на концепцию молодежного образовательно-досугового центра на месте бывшей турбазы Балтфлота рядом с Филинской бухтой было выделено 627 тысяч рублей.