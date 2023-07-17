Власти ищут проектировщика для сноса турбазы Балтфлота в Филино

Власти ищут проектировщика для сноса турбазы Балтфлота в Филино
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Застройка Филинской бухты

Калининградский «Центр молодежи» ищет проектировщика для сноса турбазы Балтфлота в Филино. Согласно публикации, размещенной на портале Госзакупок, проектировщику планируют заплатить 985 000 рублей. В техзадании сообщается, что снести необходимо будет 23 кирпичные постройки с кадастровыми номерами 39:17:010053:91, 39:17:010053:88, 39:17:010053:78, 39:17:010053:87, 39:17:010053:93, 39:17:010053:89, 39:17:040004:27, 39:17:010053:74, 39:17:010053:85, 39:17:010053:83, 39:17:010053:75, 39:17:010053:72, 39:17:010053:82, 39:17:010053:94, 39:17:010053:90, 39:17:010053:77, 39:17:040003:7, 39:17:010053:76, 39:17:010053:117, 39:17:010053:80, 39:17:010053:73, 39:17:040004:28, 39:17:010053:81, расположенные на улице Дивной. Работы по проектированию необходимо провести в течение 45 дней с момента заключения договора.

Напомним, что ранее на концепцию молодежного образовательно-досугового центра на месте бывшей турбазы Балтфлота рядом с Филинской бухтой было выделено 627 тысяч рублей.

Образовательный молодежно-досуговый центр, который собираются создать региональные власти, будет рассчитан на 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Сообщалось, что земля под турбазой Балтфлота «Янтарный берег» была передана в региональную собственность (ранее она принадлежала Роспатриотцентру, структуре Федерального агентства по делам молодежи). Кроме того, рядом, в Филинской бухте, строится еще и спортивный центр для молодежи и детей. Этот объект займет, в том числе, часть пляжной зоны.

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