В Калининграде изымают участок под аварийным домом в районе Закхаймских ворот

Администрация Калининграда изымает участок под аварийным домом в Литовском переулке, 16-18, и квартиры в этом доме. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.



Как указано в документе, участок с кадастровым номером 39:15:132530:1241 площадью 1967 кв. метров изымается «для муниципальных нужд». Также под изъятие попали жилые и нежилые помещения в аварийном доме, расположенном на этом участке. Не подлежит изъятию газопровод низкого давления на участке. Комитет муниципального имущества должен определить размер возмещения и согласовать его с собственниками квартир.