В Калининграде изымают участок под аварийным домом в районе Закхаймских ворот

В Калининграде изымают участок под аварийным домом в районе Закхаймских ворот
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Администрация Калининграда изымает участок под аварийным домом в Литовском переулке, 16-18, и квартиры в этом доме. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Как указано в документе, участок с кадастровым номером 39:15:132530:1241 площадью 1967 кв. метров изымается «для муниципальных нужд». Также под изъятие попали жилые и нежилые помещения в аварийном доме, расположенном на этом участке. Не подлежит изъятию газопровод низкого давления на участке. Комитет муниципального имущества должен определить размер возмещения и согласовать его с собственниками квартир.

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