Минздрав собирается ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Минздрав собирается ограничить продажу препаратов для прерывания беременности
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена, их следует перевести на учет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Блок вопросов касался демографических в том числе направлений, в частности, ограничения продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — сказал Мурашко журналистам в понедельник, 17 июля, по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

По словам министра, «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях».

Как отмечает «Коммерсант», в 2016 году в Госдуму вносился закон о запрете продажи препаратов для медикаментозного аборта. В 2017 году профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, запрещающий продажу препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений.

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