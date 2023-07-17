Минздрав собирается ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена, их следует перевести на учет. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».



«Блок вопросов касался демографических в том числе направлений, в частности, ограничения продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — сказал Мурашко журналистам в понедельник, 17 июля, по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

По словам министра, «препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях».

Как отмечает «Коммерсант», в 2016 году в Госдуму вносился закон о запрете продажи препаратов для медикаментозного аборта. В 2017 году профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, запрещающий продажу препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений.