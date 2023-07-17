«Скользко, неудобно и опасно»: в здании регионального правительства начался ремонт крыльца (фото)

«Скользко, неудобно и опасно»: в здании регионального правительства начался ремонт крыльца (фото)
Фото: Евгений Маслов
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В Калининграде начался ремонт крыльца здания регионального правительства. О начале работ в понедельник, 17 июля сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Проект только до двери доходит, — пояснил Маслов. — Крыльцо по-русски. И так там давно плиты пляшут, скользко зимой, неудобно и опасно, за граждан страшно. Но к дверям тоже есть внимание, некоторые инородные тела типа глазка и отдельных железных корродирующих шурупов по листам меди оттуда будем изымать».

Маслов добавил, что работы проводятся «силами лицензированной Минкультуры России организации».

«С учетом технического состояния архитектурного элемента ремонт назрел давно, — сообщил чиновник. — Думаю, госслужащим и сотрудникам, работающим в здании на Дмитрия Донского, 1, гражданам — его посетителям, ремонт больших неудобств не принесет. Начали вовремя, надеемся и на своевременное окончание».

Напомним, что в октябре прошлого года региональное правительство уже заказывало ремонт, но тогда работы касались внутренней отделки. На 10 кабинетов собирались потратить почти миллион рублей.

Здание правительства было построено в 1928 году по проекту кенигсбергского архитектора Фридриха Ларса. Изначально в нем располагалось финансовое управление Восточной Пруссии. На данный момент здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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