Bloomberg: из-за «теплового взрыва» в Сахаре на Европу надвигается волна жары до +50°C

Bloomberg: из-за «теплового взрыва» в Сахаре на Европу надвигается волна жары до +50°C
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Южным странам Европы грозит усиление жары из-за «теплового взрыва» в Сахаре, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб. Антициклон Харон, названный в честь мифического перевозчика, доставлявшего души в царство мёртвых, может поднять температуру на итальянской Сардинии до +50°C. При этом предыдущий температурный рекорд в Европе — +48,8°C в Сицилии — был зафиксирован всего два года назад.

Дополнительную опасность несут сильные ветра, приводящие к пожарам. В Италии минздрав объявил о чрезвычайной ситуации из-за жары в 23 крупнейших городах. По версии метеорологов, экстремальная погода, вероятно, станет «новой нормой».

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