Wildberries судится с администрацией Калининграда из-за рекламной конструкции

Wildberries судится с администрацией Калининграда из-за рекламной конструкции
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Маркетплейс Wildberries подал иск к администрации Калининграда, связанный с демонтажом рекламной конструкции. Информация об этом содержится в картотеке областного арбитражного суда.

Иск ООО «Вайлдберриз» зарегистрировали в начале июля. Как указано в определении суда, компания требует признать недействительным предписание, выданное в марте 2023 года, о демонтаже рекламной конструкции. Предварительное заседание по делу назначено на 31 июля.

Согласно информации на сайте маркетплейса, ООО «Вайлдберриз» является юрлицом Wildberries. Учредители компании — Татьяна и Владислав Бакальчук. В Калининградской области работает несколько десятков пунктов выдачи Wildberries.

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