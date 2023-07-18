В Центральном парке разрешили вырубить 66 деревьев

В Центральном парке разрешили вырубить 66 деревьев
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда выдала порубочный билет на 66 деревьев в Центральном парке. Документ опубликован на ее сайте. 

В качестве причины указана необходимость “санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений”. Согласно акту лесопатологического обследования 4 деревьев, они усохли; документы, которые касаются состояния других деревьев, не опубликованы. Однако размещена перечетная ведомость, в которой указано, что состояние вырубаемых растений характеризуется как ослабленное и сильно ослабленное. Это клены, ясени, грабы, липы и ива. Одно дерево подлежит обрезке.

Взамен не позднее 3 мая будущего года должны быть высажены ясени, клены, липы, грабы, боярышники, дуб и ольха.

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