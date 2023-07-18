«Все побито техникой»: на Красной подрядчик снова нанес массовые повреждения деревьям (фото)

Калининградцы в очередной раз пожаловались на подрядчика, занимающегося реконструкцией улицы Красной. По словам жителей, обратившихся в редакцию «Нового Калининграда», рабочие повредили огромное количество деревьев: ободрали кору, обрубили корни и причинили другой вред.



«Масса деревьев побита техникой, — сообщил один из жителей. — Надавы, вмятины, разодранная кора. Как, почему? Почему администрация опять бездействует? И кто будет отвечать за погибшие потом деревья? Кто будет отвечать за упавшие деревья, которым обрубили корни?»

После оперативного совещания в мэрии ситуацию прокомментировали глава администрации города Елена Дятлова. По ее словам, чиновники уже заинтересовались многочисленными фактами повреждений и обратились за помощью в минприроды.

«Мы об этом знаем, — ответила Дятлова. — Вышли, обследовали, информацию передали в министерство экологии и природных ресурсов. Будет акт от них, будем принимать меры в зависимости от того, какое решение вынесет министерство. Там были не только повреждения коры, но и веток. Они будут обрезаны».

Напомним, что ранее первый заместитель главы города Игорь Шлыков уверял, что корни деревьев во время реконструкции сохраняются по максимуму, но в каких-то местах «приходится задевать корневую систему».

«Это не носит фатальный характер, к гибели деревьев это не приведет, — пояснял он. — В основном это происходит там, где корни очень высоко, а мы укладываем новое покрытие, и нам нужно выйти в один уровень. Кто ходит по Красной, тот замечал, что тротуар тут местами был поднят корнями деревьев. Это все у нас на контроле в отделе озеленения, его специалисты тут регулярно бывают с проверками».

Отметим, что подряд на реконструкцию улицы Красной выиграла компания «Мосинжиниринг», которая собирается реконструировать 1,8 км проезжей части. Ранее компания занималась ремонтом улиц Павлика Морозова и Колхозной.