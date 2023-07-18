Калининград получил 854,6 млн рублей на строительство дублера двухъярусного моста

Калининград получил 854,6 млн рублей на строительство дублера двухъярусного моста
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

Правительство Калининградской области в понедельник, 17 июля, утвердило постановление о распределении из областного бюджета в бюджет города Калининграда «иного межбюджетного трансферта на финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства». Сумма, которую получил город, составила 854 658 600 рублей.

Во вторник, 18 июля, глава администрации города Елена Дятлова пояснила, на какие цели направляются эти средства.

«Это не субсидия, это иной межбюджетный трансферт, — сообщила Дятлова. — Он идет у нас на один объект — на автомобильный мост в створе улиц Буткова и Железнодорожной. Это единственный объект, который строится у нас не по субсидии, а по иному межбюджетному трансферту. Если видите словосочетание „иной межбюджетный трансферт“ — это очередной транш на строительство этого автомобильного моста».

Напомним, что один из дублеров Двухъярусного моста должны ввести в эксплуатацию в октябре 2025 года, а другой — в июне 2024 года. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — ГК «Бамтоннельстрой-мост».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter