Калининград получил 854,6 млн рублей на строительство дублера двухъярусного моста

Правительство Калининградской области в понедельник, 17 июля, утвердило постановление о распределении из областного бюджета в бюджет города Калининграда «иного межбюджетного трансферта на финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства». Сумма, которую получил город, составила 854 658 600 рублей.



Во вторник, 18 июля, глава администрации города Елена Дятлова пояснила, на какие цели направляются эти средства.

«Это не субсидия, это иной межбюджетный трансферт, — сообщила Дятлова. — Он идет у нас на один объект — на автомобильный мост в створе улиц Буткова и Железнодорожной. Это единственный объект, который строится у нас не по субсидии, а по иному межбюджетному трансферту. Если видите словосочетание „иной межбюджетный трансферт“ — это очередной транш на строительство этого автомобильного моста».