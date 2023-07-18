Елена Дятлова: Философский мост могут не успеть построить к 300-летию Канта

Философский разводной мост могут не успеть построить к 300-летию Иммануила Канта. Об этом во вторник, 18 июля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания.



«Мы будем стараться, все будет зависеть от того, как быстро в регион будет доставлена разводная конструкция, — пояснила Дятлова. — Она уникальна и должна быть выполнена за пределами Калининградской области. Этот разводной механизм — основа моста»

По словам Елены Дятловой, разводной механизм планируют изготовить в одном из регионов России.

«У нас нет в регионе такого предприятия, которое могло бы сделать эту конструкцию, — добавила чиновница. — Если успеем к апрелю, значит, хорошо. Если нет, то работы будут закончены к концу 2024 года».

Напомним, что 300-летний юбилей Канта в Калининграде планируют отмечать 22 апреля 2024 года. Что касается моста на остров Канта, то его должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2022 года. Но о расторжении контракта на строительство стало известно в ноябре 2021 года. Ранее в компании «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключен контракт стоимостью 173,7 млн рублей, сообщили, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что обнаруженные руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта. Цена контракта составила 8,1 млн рублей, на проектные работы давалось 250 дней.