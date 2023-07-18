Время двигать заборы: калининградские власти задумались о перераспределении городских земель

Калининградские власти намерены активнее заниматься капитализацией земельных ресурсов города «с максимально эффективным использованием неиспользуемых или неэффективно используемых земель». Во вторник, 18 июля, глава администрации города Елена Дятлова рассказала журналистам, что будет включать в себя эта работа на примере района Северной горы.



«У нас есть много обращений от жителей Северной горы в части перераспределения земельных участков путем выкупа, — сообщила Дятлова. — Мы не можем пока принимать эти решения без документации по планировке территории. К условному перераспределению [подойдем] чуть позже, в 2024 году, потому что нам необходимо утверждение этой документации. Чтобы ускорить этот процесс, я попросила Игоря Николаевича (Шлыкова, первого заместителя главы администрации города — прим. „Нового Калининграда“) при повторной контрактации делать не проект не на всю Северную гору, а по улицам, чтобы быстрее проходила процедура согласования».

Дятлова пояснила, что речь идет не о полноценных свободных участках, а об участках, «фактически используемых жителями, но на которые невозможно попасть».

«Бюджет города Калининграда должен получать либо налог, либо арендную плату за фактическое использование земли, — расшифровала значение своих слов чиновница. — Это можно и нужно сделать путем издания подобного рода документов. Почему я сказала про Северную гору? Потому что на Северной горе такого рода земельных участков достаточно много. Это не земли, которые выходят на улицы, это „пустоты“ внутри. Они фактически используются жителями. А если есть фактическое использование, нужно просто дать возможность оформить данные земельные участки. Если мы посмотрим на кварталы, где у нас идет индивидуальная жилая застройка, то, собственно, нужно принимать такого рода документы».

В том случае, если жители откажутся выкупать не принадлежащие им участки на задних дворах, горвласти начнут «двигать заборы».

«Если жители не захотят, тогда необходимо будет переставить забор в границы их земельных участков и фактически пользоваться арендованной или оформленной в собственность землей», — добавила Дятлова.