Гендиректор «Почты России»: для модернизации наших объектов надо 10-15 лет и 140 млрд

Гендиректор «Почты России»: для модернизации наших объектов надо 10-15 лет и 140 млрд
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Для модернизация объектов «Почты России» потребуется порядка 140 млрд рублей инвестиций в течение 10-15 лет. Об этом сообщил в Совете Федерации гендиректор компании Михаил Волков, пишет «Интерфакс».

«Сделали аудит — в принципе достаточно большое количество объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. По нашим оценкам, потребуется порядка 140 млрд рублей, чтобы их отремонтировать, модернизировать», — заявил он, подчеркнув, что модернизацию надо проводить не одномоментно, а за 10-15 лет.

«Мы понимаем, что большая часть из этих объектов, если ничего не делать, просто будет утрачена», — констатировал Волков.

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