«Воровская лихость» и «тайный сговор»: СМИ ознакомились с новым учебником истории с главой о СВО

С сентября в 11 классах российских школ историю будут преподавать по новому учебнику. С выдержками из него ознакомились «Ведомости».



Последняя глава в учебнике посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и самой спецоперации. В ней 17 параграфов: «Отношения с Западом в начале XXI века», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 года», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Минские соглашения. Что это было?», «Обострение ситуации», «Специальная военная операция», «Противостояние с Западом», «Новые регионы», «Украина — неонацистское государство», «СВО и российское общество» и «Россия — страна героев».

Например, в параграфе про Минские соглашения говорится следующее: «В тот момент нельзя даже было и представить, что стремление глав крупнейших европейских государств к миру на Украине лишь маска. Что же касается киевских властей, судьба жителей Донбасса их не интересовала. Находясь в тайном сговоре с НАТО, они просто морочили голову участникам минского процесса». В подглавке о замороженных российских активах на Западе есть, например, такие слова: «Такая воровская „лихость“ не снилась даже Наполеону <...>. Тот воевал с государством, но не трогал частные средства англичан. По своей сути действия Запада ничем не отличаются от разграбления наших музеев нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной».