В Калининграде частота наездов на пешеходов выросла больше, чем на 18%

В Калининграде частота наездов на пешеходов выросла больше, чем на 18%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в течение первого полугодия 2023 года резко выросло число ДТП с участием пешеходов. По словам председателя транспортного комитета мэрии Николая Уханова, рост наездов на пешеходов превысил 18%.

«Наезды на пешеходов составили 44,3% от общего числа происшествий, — сообщил Уханов на оперативном совещании во вторник, 18 июля. — Всего зарегистрировано 98 таких ДТП, что больше на 18%, чем в прошлом году».

При этом, как пояснил Уханов, в таких ДТП погибло вдвое меньше людей — три человека по отношению к шести сбитым за первое полугодие 2022 года. Число получивших травмы различной степени тяжести в этом году не снизилось, а выросло на 24% (с 78 до 97).

Также Уханов отметил, что за полгода в городе не сформировалось очагов аварийности.

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