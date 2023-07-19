Проект строительства новой дороги на Сельме прошел госэкспертизу

Проект строительства новой дороги между улицами Согласия и Челнокова в Калининграде прошел экспертизу. Информация размещена на сайте Государственной информационной системы «Единый государственный реестр заключений».
Новая дорога будет построена на ул. Горчакова на Сельме. Согласно опубликованным данным, представленные проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение экспертизы. Застройщиком выступает калининградское МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».