Калининградские власти намерены создать лабораторию для контроля качества дорожных материалов

Калининградские власти намерены создать лабораторию для контроля качества дорожных материалов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

В Калининграде намерены создать муниципальную лабораторию, проверяющую качество тротуарной плитки и укладываемого в городе асфальта. По словам главы администрации города Елены Дятловой, это позволит оперативнее определять недочеты в ремонте.

«Муниципальная лаборатория будет анализировать керны, будет смотреть качество укладываемого асфальтобетонного покрытия, достигнут ли коэффициент уплотнения, будем проверять качество плитки», — сообщила глава в ходе эфира Центра управления регионом в среду, 19 июля.

Дятлова добавила, что в сегодняшних муниципальных контрактах указываются все необходимые требования по качеству материалов, так как заказывающее ремонт МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» «предвзято и пристально принимает работы».

Напомним, что ранее калининградские чиновники неоднократно обращали внимание на ненадлежащее качество материалов, используемых при ремонте. В частности, бывший глава дорожно-транспортного комитета Дмитрий Галкаев в феврале прошлого года сообщал, что «пришел в ужас» от уложенной в 2021 году желтой тактильной плитки раскрошилась, несмотря на «входящий контроль».

«Хотя четкое было поручение входящего контроля на материалы, но, наверное, что-то затесалось некачественное», — отмечал чиновник.

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