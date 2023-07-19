Дятлова: отдельно тротуары по Литовскому валу ремонтироваться не будут

Администрация Калининграда не намерена ремонтировать тротуары на Литовском валу отдельно от ремонта проезжей части. Об этом сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом в среду, 19 июля, сити-менеджер Елена Дятлова.



Предполагается, что отремонтированная улица станет частью пешеходного туристического маршрута, который свяжет Верхнее озеро, Музей янтаря, Королевский ворота, Закхаймские ворота, бастион «Литва» и набережную Трибуца, рассказала Дятлова. «Будем подаваться в бюджет 2024 года на софинансирование, на выделение денежных средства из областного бюджета для того, чтобы комплексно запроектировать там улицу (капремонт проезжей части и тротуаров — прим. „Нового Калининграда“). [...]. Всю улицу Литовский вал, отдельное внимание двум перекресткам: Литовский вал-Московский проспект, где сегодня пробка постоянная и затруднено движение, второй перекресток, тоже достаточно сложный — это Литовский вал-ул. Юрия Гагарина-ул. Фрунзе», — рассказала глава администрации.