Горвласти намерены «переосмыслить» часть площади Победы у КДЦ и убрать с нее парковку

Горвласти намерены «переосмыслить» часть площади Победы у КДЦ и убрать с нее парковку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда работает над концепцией, которая преобразит часть площади победы у Калининградского делового центра напротив здания КГТУ. В частности, оттуда хотят убрать стоянку для машин, сообщила во время онлайн-эфира в Центре управления регионом в среду, 19 июля, сити-менеджер Елена Дятлова.

«Напротив Калининградского технического университета. Как выглядит эта часть? Что там сегодня? Это парковка, парковка для автомобилей. Я как житель города Калининграда хотела бы, чтобы третья часть площади [Победы] была возвращена жителям. А это означает переосмысление концепции, переоборудование парковочных мест вдоль улицы Гаражной, расширение парковки вдоль улицы Юношеской, строительство парковки на том земельном участке, который мы получили от Министерства обороны вдоль ул. Черняховского, проектирование, приведение в порядок улицы Гаражной», — рассказала глава администрации.

Ранее сообщалось, что на месте недостроя за ДКБФ в районе ул. Черняховского (этот участок ранее принадлежал Минобороны) хотят построить многоуровневую парковку.

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