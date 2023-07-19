Дятлова: проект третьей очереди Восточной эстакады до ул. Дзержинского-Муромской все еще в экспертизе

Проект строительства третьей очереди Восточной эстакады еще не прошел экспертизу. Это следует из информации, озвученной во время прямого эфира в Центре управления регионом в среду, 19 июля, сити-менеджером Калининграда Еленой Дятловой.



Она напомнила, что первые две очереди Восточной эстакады связали Остров, Московский проспект (с ремонтом путепровода на проспекте), ул. Молодой Гвардии, ул. Гагарина (с реконструкцией моста на ул. Аэропортной) и ул. Артиллерийскую. Новая часть предусмтривает стриотельство еще одного путепровода над Преголей; она должна пройти «по краю» Московского рынка, дойти до перекрестка ул. Дзержинского и Емельянова с обустройством путепровода над железной дорогой и завершиться на ул. Муромской. Проектом занимаются областные власти. Только после этого власти будут решать проблемы перекрестка ул. Муромской и Дзержинского, отметила Елена Дятлова: на них во время эфира пожаловался один из слушателей.

Ранее сообщалось, что проект третьей очереди предусматривает изъятие участков, в том числе с многоквартирными жилыми домами. Всего речь о 15 домах, расположенных по адресам: ул. Дзержинского, 62-70, 85,87, 89, 91, 128, 139, Черниговская, 116-124, Емельянова, 17, 22, Волочаевская, 20, Козенкова, 9, 9а, Космодемьянской, 37-47, 49-49а, Первый Ржевский переулок, 19а.

На пересечении Восточной эстакады с ул. Емельянова и ул. Дзержинского предусмотрена транспортная развязка в разных уровнях, в конце трассы, на пересечении ул. Дзержинского и ул. Муромской, предусмотрена транспортная развязка в одном уровне со светофорами. «Трасса эстакады „Восточная“ запроектирована с учетом наименьшей площади занимаемых земель и сносимых зданий и сооружений в соответствии с генеральным планом города и не имеет вариантов альтернативных створов в условиях плотной городской застройки», — отмечали ранее областные власти.