«Километры траншей»: горвласти рассказали, почему остановлен ремонт в Ашманн-парке (фото)

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Горвласти знают о задержке благоустройства Макс-Ашманн-Парка, она связана с логистическими проблемами. Об этом сообщила накануне во время онлайн-эфира в Центре управления регионом глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«У подрядчика действительно есть сегодня остановка в работе. Связано это с тем, что необходимо, чтобы в регион поступили составляющие для ремонта. В частности, сейчас проблема по электрическому кабелю, которого нет в регионе. Помогаем найти у наших других подрядных организаций, приступим в ближайшее время, — сказала Дятлова. — Работаем в таком режиме, что есть определенные трудности при провозе через железную дорогу, мы это знаем. Многие комплектующие провозятся в фурах, которые ставим на паром, именно этим обусловлена задержка».

При этом, отметила она, благоустройство в принципе планировалось долгим «Будем заниматься ремонтными работами достаточно длительное время, потому что сейчас мы законтрактовали только часть ремонтных работ», — сказала глава администрации.

Работы в Макс-Ашманн-парке были приостановлены в июне, через несколько недель после их начала. «Под инженерные сети вырыли километры траншей, но ничего больше месяца не происходит», — сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» местный житель.

Контракт на обустройство инженерных сетей должен быть закрыт до конца августа, на дальнейшее благоустройство территории парка отведено полгода.

В мае прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла, что городские власти рассчитывали начать комплексное благоустройство парка Макса Ашманна в 2022 году. Однако разработанный девять лет назад проект, по ее словам, пришлось корректировать, актуализируя сметы. Парк имеет статус особо охраняемой природной территории.

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