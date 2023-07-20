МВД: раскрываемость убийств в России достигла исторического максимума

В России за шесть месяцев 2023 года раскрываемость убийств и покушений на убийства достигла почти стопроцентного показателя. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет «Интерфакс».

«Раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев», — сказала она, отметив, что подразделения МВД решают поставленные задачи по защите прав и интересов граждан, «несмотря на существенный некомплект личного состава».

Волк уточнила, что с января по июнь 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. При этом ущерб от преступлений снизился на 42,5%. На 21,6% уменьшилось число ДТП с участием нетрезвых водителей, на 37% — количество погибших в авариях людей и на 19,4% числа раненых.

«Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9%», — отметила представитель министерства, подчеркнув, что в центре внимания сейчас находятся вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями для более эффективного противодействия киберпреступлениям.