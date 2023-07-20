На реконструкцию участка Аллеи Смелых в Калининграде выделяют 367 млн рублей

На реконструкцию четвертого этапа Аллеи Смелых в Калининграде, между улицей Карамзина и Окружной, выделяют 367,4 млн рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного Центра торгов.



Деньги распределены на два года. В 2023 году на работы планируется выделить 195,9 млн рублей, в 2024-м — 171,5 млн.

Ранее стало известно, что для реконструкции этого участка Аллеи Смелых планируют вырубить 484 дерева и 515 кустарников. Под снос попали дубы, тополя, ивы, боярышник, липы, клены, яблони, вязы, ясени, сливы и другие деревья. Взамен планируют высадить 275 дубов, 209 клёнов и 910 кустарников в границах полосы отвода Аллеи Смелых.