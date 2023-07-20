В России отзывают почти 80 тысяч автомобилей Lada, в которых нет блока «ЭРА-Глонасс»

В России отзывают почти 80 тыс. автомобилей Lada, производителем которых является АО «АвтоВАЗ». Об этом объявил Росстандарт, пишет «Интерфакс».

«Отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend, Travel, реализованных в 2022-2023 годы с VIN-кодами согласно приложению», — сообщает ведомство, уточнив, что причина отзыва — отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-Глонасс».

В Росстандарте обещают, что на всех транспортных средствах будет выполнена установка блока бесплатно для владельцев.

Как заявил накануне журналистам глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, около 70% автомобилей Lada Vesta NG от «АвтоВАЗа» приходят к дилерам недоукомплектованными: поступающих машин не хватает, например, кнопок «Глонасс» и рамок систем мультимедиа.