В России отзывают почти 80 тысяч автомобилей Lada, в которых нет блока «ЭРА-Глонасс»

В России отзывают почти 80 тысяч автомобилей Lada, в которых нет блока «ЭРА-Глонасс»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Автопром

В России отзывают почти 80 тыс. автомобилей Lada, производителем которых является АО «АвтоВАЗ». Об этом объявил Росстандарт, пишет «Интерфакс».

«Отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada Granta, Legend, Travel, реализованных в 2022-2023 годы с VIN-кодами согласно приложению», — сообщает ведомство, уточнив, что причина отзыва — отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-Глонасс».

В Росстандарте обещают, что на всех транспортных средствах будет выполнена установка блока бесплатно для владельцев.

Как заявил накануне журналистам глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, около 70% автомобилей Lada Vesta NG от «АвтоВАЗа» приходят к дилерам недоукомплектованными: поступающих машин не хватает, например, кнопок «Глонасс» и рамок систем мультимедиа.

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