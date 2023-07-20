Госдума приняла закон о запрете сотрудникам Росгвардии публиковать информацию о себе в соцсетях

Госдума приняла закон о запрете сотрудникам Росгвардии публиковать информацию о себе в соцсетях
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Госдума приняла поправку, которая запрещает личному составу Росгвардии публиковать в соцсетях свои фото, видео и другую информацию о себе, которая позволит определить их местоположение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект.

Также появился запрет на публикацию информации об уволенных со службы росгвардейцах и информацию о деятельности войск Росгвардии.

Ранее запрет на публикацию фото и видео распространялся на военных, проходящих службу в Росгвардии, но не на сотрудников ОМОНа и СОБРа. Таким образом, принятые поправки вводят единые требования для всего личного состава Росгвардии по поводу публикации фото, видео и другой информации о ведомстве.

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