Госдума приняла закон о запрете сотрудникам Росгвардии публиковать информацию о себе в соцсетях

Госдума приняла поправку, которая запрещает личному составу Росгвардии публиковать в соцсетях свои фото, видео и другую информацию о себе, которая позволит определить их местоположение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект.



Также появился запрет на публикацию информации об уволенных со службы росгвардейцах и информацию о деятельности войск Росгвардии.

Ранее запрет на публикацию фото и видео распространялся на военных, проходящих службу в Росгвардии, но не на сотрудников ОМОНа и СОБРа. Таким образом, принятые поправки вводят единые требования для всего личного состава Росгвардии по поводу публикации фото, видео и другой информации о ведомстве.