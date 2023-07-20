Калининградские муниципалитеты заказали уголь на 209 млн рублей

Для муниципалитетов Калининградской области закупают уголь на 209 362 281 рублей. Соответствующий аукцион появился 20 июля на портале Госзакупок.



Всего закупается три партии угля объемом 750, 10 598,5 и 7 236,29 тонн (первая партия закупается по 10 676,67 рублей за тонну, а две остальные по 11 290 рублей за тонну).

Лидерами по закупке угля стал Гурьевский район, где МУП «Коммунальник» подает заявку на 5000 тонн угля. За ним следует Черняховский район, чей МУП «Теплоэнергетик» намерен приобрести 3300 тонн, а также Озерский район, где МУП «Озерская управляющая компания» закупает такой же объем твердого топлива. Также крупные объемы угля закупают Багратионовский, Гусевский, Гвардейский, Краснознаменский, Мамоновский, Полесский, Правдинский, Славский, Нестеровский и Неманский районы.