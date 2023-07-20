Калининградцам пообещали «отрицательную температурную аномалию»

Калининградцам пообещали «отрицательную температурную аномалию»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградцев ожидает «отрицательная температурная аномалия». О том, что в ближайшие дни температура в регионе будет на 1-3 градуса ниже климатической нормы, вечером 20 июля сообщил экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на метеорологическую модель GFS.

«В условиях нахождения значительной части Европы в северных умеренных воздушных массах, поступающих в тыловую часть циклонической ложбины над северной частью континента, практически на всей территории Европы в ближайшие дни будет наблюдаться отрицательная температурная аномалия, — отметили эксперты. — В нашем регионе в ближайшие 3-5 дней не стоит ожидать повышения дневных температур за пределы отметок в +20...+23°С, при этом также сохраняются периодические осадки».

Ранее администрация сообщества сообщала, что в акватории заливов и Балтийского моря есть вероятность формирования водяных смерчей.

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