Власти увеличили стоимость строительства школы на ул. Благовещенской в Калининграде

Стоимость строительства школы на ул. Благовещенской в Калининграде увеличилась с 878,8 млн до 1,26 млрд рублей. Это следует из нового распоряжения губернатора Антона Алиханова о софинансировании объекта. Документ был опубликован на портале правовой информации в четверг, 20 июля.

Школу планируют построить в 2023-2024 годах. В 1,26 млрд рублей оценивается предельная стоимость строительства. При этом объем капитальных вложений установлен в размере 1,8 млрд рублей. Объем софинансирования из областного бюджета предполагается на уровне 69,9%.

Учреждение будет рассчитано на 1150 мест. Изначально школу на ул. Благовещенской планировали строить по концессии, впоследствии власти решили отказаться от этой идеи. В 2021-м году городские власти оценивали стоимость строительства объекта в 1,5 млрд рублей.