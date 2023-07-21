Мэрия: на площади Победы 24-25 июля не будут работать светофоры

Мэрия: на площади Победы 24-25 июля не будут работать светофоры
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В районе площади Победы 24 и 25 июля запланировано отключение светофоров на весь день. Об этом предупреждает пресс-служба горадминистрации Калининграда.

«В понедельник, 24 июля, и во вторник, 25 июля, отключат светофоры на перекрёстках Советского проспекта и проспекта Мира, Гвардейского проспекта, ул. Гаражной и площади Победы — в связи с капитальным ремонтом оборудования ТП-85 — с 9.00 до 18.00.

Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными на этом участке улично-дорожной сети города в течение понедельника и вторника!» — говорится в сообщении.

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